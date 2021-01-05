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İşte Omar Elabdellaoui'nin son durumu

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.01.2021 13:41 | Son Güncelleme

Talihsiz bir olay yaşayan Omar Elabdellaoui'nin tedavisiyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Yılbaşı akşamı talihsiz bir olay yaşayan ve havai fişek yüzünde patlayan Omar Elabdellaoui'nin tedavisi devam ediyor. Görsel rehabilitasyona bağlı olarak sol gözde belirli derecede artış olması doktorları sevindirdi.

İşte Omar Elabdellaoui'nin son durumu

Daha hasarlı sağ gözde toparlanma söz konusu. Oyuncuya 40 gün boyunca özel damlalarla medikal tedavi uygulanacak.

"OMAR FUTBOL OYNAYABİLİR DENİYOR"

Öte yandan Habertürk Gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Omar Elabdellaoui'nin durumuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Fatih Altaylı'nın o sözleri...

"Omar'ın durumuyla ilgili konuştuğum doktorlar bana diyor ki, savaş pilotu olmaz, eskisi gibi olmayacak ama futbol oynamasına mani olmayacak. Bu havai fişeklerin böyle serbest satılması doğru bir şey değil. Benim de elimde havai fişeğin patlamışlığı vardır. Kaşım gözüm dağılmıştır, gözümü Allah korumuştur. Havai fişek oyuncak değil, tehlikeli bir şey.

Bu olay olduğunda, bu çocuğun evi Hadımköy'de imiş. Abdurrahim Albayrak en yakın göz hastanesini aramış, 'Aman vakit kaybetmeden getirin' demişler. Sonra bu çocuğu daha uzak hastaneye götürmüşler. Benim söylediğim şu, yarım saat daha yakın mesafede. Niye en yakına değil de, sponsorun diye niye yarım saat uzaktaki hastaneye götürüyorsunuz? Benim sorum bu. En yakına götürmek varken kulübün sponsoru diye oraya götürüyorsun. O hastane 'Biz de çok iyi yaptık' diyor, ben size kötü yaptınız demiyorum ki. Benim söylediğim o yarım saatte göz kör olsaydı. Benim söylediğim, yönetimin basiretsizliği dediğim buydu."

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