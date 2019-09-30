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Süper Lig'de ilk teknik direktör ayrılığı yaşandı!

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 30.09.2019 18:15 | Son Güncelleme

Süper Lig'de ilk teknik direktör ayrılığı yaşandı. DHA'nın haberine göre, İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı.

Süper Lig'de ilk teknik direktör ayrılığı yaşandı!

Spor Toto Süper Lig'in ilk 6 haftasında galibiyet yüzü göremeyen İstikbal Mobilya Kayserispor'da ayrılık var. Teknik Direktör Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı. Teknik direktörlük görevi için Samet Aybaba ve Hamza Hamzaoğlu düşünülüyor. İki teknik adamla da görüşmelere başlandı.

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, istifa etti. Karaman'ın istifası yönetim tarafından kabul edildi. Son oynanan Konyaspor maçının ikinci yarısında Kayserispor taraftarları Karaman'ı istifaya davet etmişti.

Hikmet Karaman yönetiminde bu sezon 6 maça çıkan İstikbal Mobilya Kayserispor, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

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Anahtar Kelimeler:
İstikbal Mobilya Kayserispor hikmet karaman

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
darısı abdullah avcı’ya
hele şükür
Darısı avciya
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