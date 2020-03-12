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İstiklal Marşı’nı en güzel okumaz için yarıştılar

MERSİN HABERLERİ  | 12.03.2020 16:22 | Son Güncelleme

Toroslar Belediyesi tarafından düzenlenen ’İstiklal Marşı’nı en güzel okuma’ yarışmasında işitme engelli öğrenciler, milli marşın mısralarını işaret diliyle okuyarak mili ve manevi değerlerin güçlülüğünü en güzel şekilde hissettirdi.Toroslar Belediyesi, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 99’uncu yıldönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri kapsamında, ’İstiklal Marşı’nı en güzel okuma’ yarışması düzenledi.

Toroslar Belediyesi tarafından düzenlenen ’İstiklal Marşı’nı en güzel okuma’ yarışmasında işitme engelli öğrenciler, milli marşın mısralarını işaret diliyle okuyarak mili ve manevi değerlerin güçlülüğünü en güzel şekilde hissettirdi.
Toroslar Belediyesi, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 99’uncu yıldönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri kapsamında, ’İstiklal Marşı’nı en güzel okuma’ yarışması düzenledi. İlçe genelindeki 27 ilkokul ve 26 ortaokuldan öğrencilerin katılımıyla Yunus Emre Kültür Merkezi’nde iki kategoride gerçekleştirilen yarışma büyük ilgi gördü.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen öğretmenlerden oluşan jüri üyeleri, öğrencileri, şiire hakimiyet, ezber gücü, telaffuz, vurgu ve tonlama, beden dili ve sahne hakimiyeti kriterleri yönünden değerlendirdi. Milli Marşı en güzel şekilde yorumlamak için sahneye çıkan öğrenciler, hem kendileri gözyaşlarına boğuldu hem de programı izleyenlere duygusal anlar yaşattı.
Yarışmada, Yunus Emre İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencilerinden oluşan topluluk ise İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtasını işaret diliyle okudu. Bağımsızlığın sembolü olan, vatan ve millet sevgisinin en güzel dizelerle ifade edildiği İstiklal Marşı’nı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul ediliş gününe özel olarak işaret diliyle okuyan özel öğrencilerin bu performansı büyük alkış aldı.
Dereceye giren öğrencilere ödülleri veridi
Jüri üyelerinin ilk üçü belirlemekte oldukça zorlandığı yarışmada, ilkokul kategorisinde birinci Abdullah Günaydın İlkokulu’ndan Furkan Gülsever, ikinci İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu’ndan Ahmet Eymen Uysal, üçüncü ise Çavuşlu İlkokulu’ndan Belinay Budak oldu. Ortaokul kategorisinde ise birinciliğe Alsancak Lions Ortaokulu’ndan Enes Gülsever, ikinciliğe 700. Yıl Ortaokulu’ndan Müberra Koçak, üçüncülüğe ise Şehit İbrahim Gır Ortaokulu’ndan Elif Ağtepe seçildi. Birincilere tam altın, ikincilere yarım altın ve üçüncülere çeyrek altının verildiği yarışmada, dereceye girenlere ödüllerini protokol üyeleri takdim etti.

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