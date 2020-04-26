YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

ANKARA HABERLERİ  | 26.04.2020 14:59 | Son Güncelleme

Ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Güleşken'in çocukları Esma, Samira ve Mahmut da babasının tedavi edileceği Ankara Şehir Hastanesine götürüldü

İsveç'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'i ve ailesi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatı üzerine gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Emrullah Gülüşken ve çocuklarını taşıyan ambulans uçak, saat 13.30'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Uçağın iniş yapmasının ardından koruyucu kıyafetli sağlık görevlileri uçak içerisine girdi. Emrullah Gülüşken ve çocukları, yapılan kontrollerin ardından havalimanında bekletilen ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

- Kızlarının sosyal medyadan yaptığı çağrı karşılık buldu

İsveç'in Malmö kentinde, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in kızları Samira ve Leyla Gülüşken, sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yardım çağrısı ve görüntüler üzerine devreye girerek hastaların Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilmesi talimatı verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü sunucu canlı yayın yaparken sevgilisi çırıl çıplak göründü!Ünlü sunucu canlı yayın yaparken sevgilisi çırıl çıplak göründü!
Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş kararAnkara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar
Anahtar Kelimeler:
ambulans uçakla Türkiye'ye geldi İsveç'teki Türk hasta

En Çok Okunan Yerel Haberler

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

Adana’da aranan 29 kişi yakalandı

Adana’da aranan 29 kişi yakalandı

Masa Dağındaki yol yapımı için kayalar kesildi

Masa Dağındaki yol yapımı için kayalar kesildi

Gustavo Campanharo’yu eşi tıraş etti

Gustavo Campanharo’yu eşi tıraş etti

Bakan Koca'dan Kovid-19 hastası babasını Türkiye'ye gönderen Leyla'ya mesaj:

Bakan Koca'dan Kovid-19 hastası babasını Türkiye'ye gönderen Leyla'ya mesaj:

Leyla Günay’ın kanalı "Oyuncak Oynuyorum Tv" rekora koşuyor

Leyla Günay’ın kanalı "Oyuncak Oynuyorum Tv" rekora koşuyor

Ankara Namaz Vakitleri 26 Nisan Pazar

İmsak
04:14
Sabah
05:48
Öğle
12:51
İkindi
16:39
Akşam
19:45
Yatsı
21:12

Ankara Nöbetçi Eczaneler26 Nisan Pazar

Lalem Eczanesi
Cankaya
Leman Eczanesi
Cankaya
Öztekin Eczanesi
Yenimahalle
Cemre Eczanesi
Yenimahalle
Berkay Eczanesi
Mamak
Bebek Eczanesi
Mamak
Asal Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından çocuklarını rehin alan babaya ilişkin açıklama:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından çocuklarını rehin alan babaya ilişkin açıklama:

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Kalecik Belediyesinden yaşlı vatandaşlara destek

Kalecik Belediyesinden yaşlı vatandaşlara destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.