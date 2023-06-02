İsveç’ten İzmir’e uzanan altın madalya

Norwegian Composer Class kategorisinde yarışan Amina, Grieg Nocturne bestesiyle katıldığı yarışmadan altın madalya ile döndü.

2002’de İsveç’te kurulan Nordic Piano Competition, İskandinav ülkeleri arasında piyano sanatını yaygınlaştırmayı hedefliyor. The Malmö School of Music, Karlstad University ve Wermlands Opera Orchestra gibi güçlü paydaşları ile piyano kültürü konusunda bir otorite olan Nordic Piano Competition, yarışmayı 2023’te ilk kez tüm uluslardan piyano sanatçılarının katılımına açtı.

İzmir Gökkuşağı Koleji 11.sınıf öğrencisi Amina Salikhova, prestijli bir başarıya imza attı. Salikhova, İsveç merkezli uluslararası Northern Lights Piano Festival&Competition 2023 finalinde güçlü rakiplerini geride bırakarak dünya birincisi oldu. Norwegian Composer Class kategorisinde yarışan Amina, Grieg Nocturne bestesiyle katıldığı yarışmadan altın madalya ile döndü.

