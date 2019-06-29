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İtalya 0 - 2 Hollanda

FUTBOL HABERLERİ  | 29.06.2019 18:38 | Son Güncelleme

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İtalya'yı 2-0 yenen Hollanda, yarı finale çıktı.

İtalya 0 - 2 Hollanda

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın çeyrek finalinde İtalya ile Hollanda, Valenciennes yerel idaresindeki Hainaut Stadı'nda karşılaştı.

Mücadelenin 70. dakikasında Vivianne Miedema ile öne geçen Hollanda, 80. dakikada Stephanie van der Gragt'ın attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.

Hollanda, yarı finalde Almanya-İsveç maçının galibiyle eşleşecek.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya - Hollanda FIFA Kadınlar Dünya Kupası

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