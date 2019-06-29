İtalya 0 - 2 Hollanda

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın çeyrek finalinde İtalya ile Hollanda, Valenciennes yerel idaresindeki Hainaut Stadı'nda karşılaştı.
Mücadelenin 70. dakikasında Vivianne Miedema ile öne geçen Hollanda, 80. dakikada Stephanie van der Gragt'ın attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.
Hollanda, yarı finalde Almanya-İsveç maçının galibiyle eşleşecek.
Türkiye Bankalar Birliği'nden açıklama
Trabzonspor'dan borç açıklaması
Galatasaray, üçüncü transferini de duyurdu
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı
Galatasaray 3 transferi art arda açıkladı
F.Bahçe'den Kjaer ve Eljif açıklaması
Beşiktaş'tan Avcı ve Boyd itirafı!
Trabzon'dan Beşiktaş'a çalım!
Selçuk Şahin'e sürpriz teklif
Akın Barhan'a veda
Adana Demir'e Suriyeli orta saha
Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu
Beşiktaş Futbol Direktörü açıkladı: Kendisiyle görüşüyoruz
Onyekuru'lu Nijerya tek golle güldü
Okuyucu Yorumları 0 yorum