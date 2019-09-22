SPOR

İtalya 3 - 0 Türkiye

VOLEYBOL HABERLERİ  | 22.09.2019 19:57 | Son Güncelleme

A Milli Erkek Voleybol Takımı, İtalya'ya 3-0 yenilerek 2019 Avrupa Şampiyonası'na son 16 turunda veda etti.

İtalya 3 - 0 Türkiye

İtalya 3 - 0 Türkiye

Salon: XXL
Hakemler: Stephan Grieder (İsviçre), Olivier Guillet (Fransa)

İtalya: Piano, Giannelli, Juantorena, Anzani, Zaytsev, Antonov (Balaso, Candellaro, Sbertoli, Nelli, Lavia)
Türkiye: Arslan Ekşi, Baturalp Burak Güngör, Vahit Emre Savaş, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Doğukan Ulu (Burak Mert, İzzet Ünver, Oğuzhan Karasu, Metin Toy, Batuhan Avcı, Selçuk Keskin)

Setler: 25-22, 25-18, 25-21
Süre: 30, 26, 29 (85 dakika)

Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyondaki son 16 turu mücadelesinde, en iyi derecesi 11'incilik olan Türkiye ile 6 şampiyonluğu bulunan İtalya karşılaştı. Ekipler, Fransa'nın Nantes kentinde oynanan maçın ilk 44 sayısını paylaştı. Son bölümde art arda 2 etkili servis atan Nelli, İtalya'nın ilk seti 25-22 almasını sağladı.

İkinci setin başında İtalya'nın bloklarını geçmekte zorlanan milliler, 6-2 geriye düştü. Daha iyi manşet performansı sergileyen İtalya, Türkiye'nin servis hatalarının da eklenmesiyle 2. seti 25-18 üstün bitirdi ve skoru 2-0 yaptı. Servisler ve sayıları bitirme konusunda daha başarılı olan İtalya, ilk bölümünde farkı 5 sayıya (12-7) çıkardığı 3. seti 25-21, karşılaşmayı da 3-0 kazandı. Adını çeyrek finale yazdıran İtalya, ev sahibi ülkelerden Fransa'nın rakibi oldu.

Bitcoin'ciler kazancını katlayacakBitcoin'ciler kazancını katlayacak
Millilerin son 16 turundaki rakibi İtalyaMillilerin son 16 turundaki rakibi İtalya
THY tarih yazdı THY tarih yazdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İtalya - Türkiye 2019 Avrupa Şampiyonası

En Çok Okunan Haberler

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

Rıdvan Dilmen'den Vedat Muriç'e övgü

Rıdvan Dilmen'den Vedat Muriç'e övgü

Rodrigues'in durumu belli oldu

Rodrigues'in durumu belli oldu

Kylian Mbappe'nin dönüş tarihi açıklandı

Kylian Mbappe'nin dönüş tarihi açıklandı

Mbaye Diagne'yi dünyaca ünlü golcüye benzetti

Mbaye Diagne'yi dünyaca ünlü golcüye benzetti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Millilerin son 16 turundaki rakibi İtalya

Millilerin son 16 turundaki rakibi İtalya

Türk Hava Yolları 3 - 0 Zeleznicar

THY tarih yazdı

Fenerbahçe Opet'in yeni sponsoru Corendon Airlines oldu

F.Bahçe Opet'e yeni sponsor

Türkiye 2 - 3 Sırbistan

Sultanlar Avrupa ikincisi oldu

CANLI YAYIN | Türkiye - Sırbistan

Sultanlar geri döndü! Final seti oynanıyor

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi

Filenin Sultanları finalde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.