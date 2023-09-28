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  4. İtalya'da gündem Andrea Pirlo! Son 6 maçta yalnızca 1 galibiyet aldığı için kovulmanın eşiğinde...

İtalya'da gündem Andrea Pirlo! Son 6 maçta yalnızca 1 galibiyet aldığı için kovulmanın eşiğinde...

28.09.2023 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'den ayrıldıktan sonra İtalya'nın yolunu tutan ve Sampdoria'yı çalıştıran Pirlo'nun koltuğu sallanıyor. Aldığı kötü sonuçların ardından performansı sorgulanmaya başlayan İtalyan çalıştırıcının kovulabileceği ifade edildi.

Fatih Karagümrük'te gösterdiği performansın ardından yeniden İtalya'ya dönen Pirlo'nun Sampdoria kariyeri uzun sürmeyecek. Alınan kötü sonuçların ardından eleştiri odağı haline gelen Pirlo'nun görevine son verilmesi artık an meselesi...

6 MAÇTA GALİBİYET YÜZÜ GÖREMEDİ

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Serie B'ye 3 puanla başlayan ancak daha sonra oynadığı 6 maçtan da galibiyet alamayan Sampdoria'da olayın faturası Pirlo'ya kesildi. Son olarak Como'ya kaybeden Sampdoria'da İtalyan teknik adamla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

KÜME DÜŞME HATTINDA

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Samdoria'nın başında 7 maça çıkan Andrea Pirlo; 4 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyetle 17. sırada yer alıyor.

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Sampdoria pirlo Fatih Karagümrük 10 de iyet

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