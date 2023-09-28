İtalya'da gündem Andrea Pirlo! Son 6 maçta yalnızca 1 galibiyet aldığı için kovulmanın eşiğinde...

Fatih Karagümrük'te gösterdiği performansın ardından yeniden İtalya'ya dönen Pirlo'nun Sampdoria kariyeri uzun sürmeyecek. Alınan kötü sonuçların ardından eleştiri odağı haline gelen Pirlo'nun görevine son verilmesi artık an meselesi...

6 MAÇTA GALİBİYET YÜZÜ GÖREMEDİ

Serie B'ye 3 puanla başlayan ancak daha sonra oynadığı 6 maçtan da galibiyet alamayan Sampdoria'da olayın faturası Pirlo'ya kesildi. Son olarak Como'ya kaybeden Sampdoria'da İtalyan teknik adamla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

KÜME DÜŞME HATTINDA

Samdoria'nın başında 7 maça çıkan Andrea Pirlo; 4 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyetle 17. sırada yer alıyor.

