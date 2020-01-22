ÖZET | Napoli 1-0 Lazio (İtalya Kupası)

Napoli'deki San Paolo Stadı’nda oynanan müsabakaya ev sahibi ekip hızlı başladı ve henüz 2. dakikada Lorenzo Insigne ile 1-0 öne geçti.
Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında, iki takımın da birbirlerinin kalesinde tehlikeli pozisyonlar yaratırken, Napoli'nin 2 topu, Lazio’nun da 1 topu direkten döndü.
Müsabakada başka gol olmayınca Napoli, Lazio'yu 1-0 yenerek, İtalya Kupası'nda yarı finale yükseldi. Bu sonuçla Napoli, kupada geçen yılın şampiyonu Lazio'yu da kupa dışına gönderdi.
Kupa çeyrek finalinde 22 Ocak Çarşamba günü: Juventus-Roma, 28 Ocak Salı günü; Milan-Torino, 29 Ocak Çarşamba günü; Inter-Fiorentina maçları oynanacak.
(AA)
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