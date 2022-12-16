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İtalyan ekibi Monza'nın sahibi Silvio Berlusconi'den tepki çeken sözler! Takıma kadın sözü verdi!

16.12.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi, sahibi olduğu Monza futbol takımının oyuncularına verdiği sözle gündemde. Berlusconi oyuncularına Juventus ya da Milan gibi İtalya Serie A'nın büyük takımlarından birini yenmeleri durumunda bir otobüs dolusu kadın getireceğini söylerken, bu sözlerle tepki topladı.

İtalyan ekibi Monza'nın sahibi Silvio Berlusconi'den tepki çeken sözler! Takıma kadın sözü verdi!

İtalya Serie A’da mücadele eden Monza takımında geçtiğimiz günlerde Noel yemeği düzenlendi. Kulübün 2018 yılından bu yana sahibi olan İtalya'nın eski başbakanlarından Belusconu, yemek esnasında yaptığı konuşmayla ülkenin gündemine oturdu.

BİR OTOBÜS DOLUSU FAHİŞE...

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Berlusconi, Monza’nın yeni teknik direktörü Raffaele Palladino’dan söz ederken şu ifadeleri kullandı "Yeni bir antrenör bulduk, başarılı, sempatik, kibar ve oyuncuları teşvik etmeyi biliyor. Ben de ek bir teşvikte bulunuyorum; buraya gelen oyunculara ‘Juventus, Milan gibi büyük takımlardan birini yenerseniz soyunma odasına bir otobüs dolusu fahişe getirteceğim."

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ!

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Berlusconi'nin bu sözleri İtalya'nın gündemine otururken, bazı kesimler başkanı bu sözleri nedeniyle eleştirdi.

54 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİ DE DİNLEDİ

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Berlusconi bu sözleri söylerken, 32 yaşındaki sevgilisi Marta Fascina da hemen yanında oturuyordu. 86 yaşındaki Berlusconi’nin sözleri kadar bu sözlere salondan gelen gülüşme ve alkışlar da eleştiri aldı.

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