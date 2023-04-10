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  4. İtalyan model Paola Saulino Napoli'nin tur atlaması durumunda çıplak otobüs turu yapacağını söyledi!

İtalyan model Paola Saulino Napoli'nin tur atlaması durumunda çıplak otobüs turu yapacağını söyledi!

10.04.2023 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan model Paola Saulino sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Ünlü model Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'nin Milan karşısında tur atlaması halinde çıplak otobüs turu yapacağını duyurdu. İşte detaylar...

İtalyan model Paola Saulino Napoli'nin tur atlaması durumunda çıplak otobüs turu yapacağını söyledi!

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ederken, çeyrek final eşleşmeleri Benfica-Inter, Manchester City-Bayern Münih, Real Madrid-Chelsea ve Napoli-Inter şeklinde olmuştu.

11 Nisan günü oynanacak olan çeyrek final ilk tur mücadeleleri öncesi, 33 yaşındaki İtalyan İtalyan model Paola Saulino yine çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Onlyfans modeli olan Paola Saulino'nun sözleri dünya basınında geniş yer buldu.

ÇIPLAK OTOBÜS TURU...

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Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının oynanmasına kısa bir süre kala Saulione, Napoli'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanması halinde şehirde çıplak şekilde otobüs turu düzenleyeceğini açıkladı.

"3 BİN EUROYA HALLEDERİM"

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Saulino yaptığı açıklamada "Yapabileceğim bir şey. Otobüs kiralamanın dünyadaki en pahalı şey olduğunu düşünmüyorum. 3000 euroya hallederim." şeklinde konuştu.


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