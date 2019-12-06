MAGAZİN

Itır Esen'den olay olan göğüs dekoltesi...

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 16:05 | Son Güncelleme

Miss Turkey yarışmasında birinci olmasıyla tanınan Itır Esen, geçen gün katıldığı bir davette giydiği beyaz etek-ceket takımıyla dikkat çekti. Genç modelin ceketin içine iç çamaşırı giymemesi ise sosyal medyada oldukça cesur bulundu...

Itır Esen'den olay olan göğüs dekoltesi...

Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Itır Esen’in yeğeni, model Itır Esen, geçen gün bir ödül törenine giderken, iki parçadan oluşan beyaz bir takım giydi. Esen'in beyaz takımı ve ceketinin içine bir şey giymemesi olay oldu.

Esen’ın ceketin içine iç çamaşırı giymemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

itir-1

Sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla da oldukça cesur bir tercih yaptığını gözler önüne seren Esen’e yüzlerce yorum ve binlerce beğeni geldi.

itir-2

Itır Esen, 2017 yılında gerçekleştirilen Miss Turkey yarışmasında birincilik elde ederek tacı kazanmış, sonrasında 15 Temmuz Şehitlerine yönelik yaptığı bir paylaşım dolayısıyla tacı geri alınmıştı. Esen'ın daha sonra Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

PARTNERAradan tam 37 yıl geçti ama hala... Aradan tam 37 yıl geçti ama hala...
Kadın cinayetlerine tepki çekmek için vibratör öptüKadın cinayetlerine tepki çekmek için vibratör öptü
Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
itir esen Itır Esen dekolte

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jay Z, Beyonce’yi kameraya çeken adamın elinden telefonu aldı

Kocası onu çeken adamı görünce... Olay hareket

Son Dakika! Usta yönetmen Tunç Başaran hayatını kaybetti (Tunç Başaran kimdir)

Son Dakika! Usta yönetmen hayatını kaybetti

Can Yaman dönmüyor! Askere gidene kadar...

Flaş karar! Dönmüyor

Yeni yılda Selçuk Balcı coşkusu

Yeni yılda Selçuk Balcı coşkusu

Polisler arabasında buldu! Skandal

Polisler arabasında buldu! Skandal

Ece Seçkin yılbaşında Çeşme’de sahne alacak

Ece Seçkin yılbaşında Çeşme’de sahne alacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.