Itır Esen'den olay olan göğüs dekoltesi...

Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Itır Esen’in yeğeni, model Itır Esen, geçen gün bir ödül törenine giderken, iki parçadan oluşan beyaz bir takım giydi. Esen'in beyaz takımı ve ceketinin içine bir şey giymemesi olay oldu.

Esen’ın ceketin içine iç çamaşırı giymemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla da oldukça cesur bir tercih yaptığını gözler önüne seren Esen’e yüzlerce yorum ve binlerce beğeni geldi.

Itır Esen, 2017 yılında gerçekleştirilen Miss Turkey yarışmasında birincilik elde ederek tacı kazanmış, sonrasında 15 Temmuz Şehitlerine yönelik yaptığı bir paylaşım dolayısıyla tacı geri alınmıştı. Esen'ın daha sonra Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

