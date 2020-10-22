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  4. İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ'dan MODEF EXPO 2020 değerlendirmesi:

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ'dan MODEF EXPO 2020 değerlendirmesi:

BURSA HABERLERİ  | 22.10.2020 16:36 | Son Güncelleme

"Pandemi dönemi olmasına rağmen Asya kıtasından 23, Avrupa kıtasından 22, Afrika kıtasından 15 ve Amerika kıtasından ise 7 ülkeden olmak üzere toplam 67 ülkeden şehrimize ve fuarımıza yabancı ziyaretçilerin gelmiş olması ne kadar doğru ve profesyonel bir iş gerçekleştirdiğimizin de bir kanıtıdır"

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı MODEF 2020'nin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki MODEF Fuarcılık binasında düzenlenen basın toplantısında Uğurdağ, bu yıl 44'üncüsünü düzenledikleri fuarı 5-10 Ekim'de gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Uğurdağ, dünya genelinde etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde birçok organizasyon ve fuarın gerçekleştirilemediğini belirterek, "Gerek sektörden gerekse vatandaşlarımızdan gelen talepler üzerine MODEF EXPO Fuarımızı gerçekleştirme kararı aldık ve Sağlık Bakanlığımızın belirlediği tedbirlere uyarak 5 Ekim'de 44'üncü kez kapılarımızı tüm dünyaya açtık. 182 katılımcı firmamızla pandemi tedbirlerine azami şekilde riayet ederek başarılı bir şekilde fuarı hayata geçirmiş olduk." dedi.

Önceki fuarlarda olduğu gibi etkinliğin hem yerli hem de yabancı alım heyetlerinin gözdesi olmayı başardığını vurgulayan Uğurdağ, uçuşa açık birçok ülke ve değişik bölgelerden dış alım heyetleri ile ithalatçı firmaların, fuarı ziyaret ettiğini anlattı.

Fuarla ilgili sayısal verileri de aktaran Uğurdağ, şöyle konuştu:

"78 ilimizden 11 bin 78 profesyonel ziyaretçi, 67 ülkeden 1239 profesyonel yabancı ziyaretçi ve 2 bin 105 biletli ziyaretçi olmak üzere toplamda 14 bin 422 ziyaretçinin fuarımızı ziyaret ettiğini görüyoruz. Pandemi dönemi olmasına rağmen Asya kıtasından 23, Avrupa kıtasından 22, Afrika kıtasından 15 ve Amerika kıtasından ise 7 ülkeden olmak üzere toplam 67 ülkeden şehrimize ve fuarımıza yabancı ziyaretçilerin gelmiş olması ne kadar doğru ve profesyonel bir iş gerçekleştirdiğimizin de bir kanıtıdır. Bu güvenin oluşmasında çalışmalarımıza katılım gösteren ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

Yavuz Uğurdağ, şehrin ve İnegöl mobilyasının tüm dünyaya tanıtılması ve hak ettiği noktalara ulaşması adına her zaman çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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