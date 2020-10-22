İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ'dan MODEF EXPO 2020 değerlendirmesi:

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı MODEF 2020'nin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki MODEF Fuarcılık binasında düzenlenen basın toplantısında Uğurdağ, bu yıl 44'üncüsünü düzenledikleri fuarı 5-10 Ekim'de gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Uğurdağ, dünya genelinde etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde birçok organizasyon ve fuarın gerçekleştirilemediğini belirterek, "Gerek sektörden gerekse vatandaşlarımızdan gelen talepler üzerine MODEF EXPO Fuarımızı gerçekleştirme kararı aldık ve Sağlık Bakanlığımızın belirlediği tedbirlere uyarak 5 Ekim'de 44'üncü kez kapılarımızı tüm dünyaya açtık. 182 katılımcı firmamızla pandemi tedbirlerine azami şekilde riayet ederek başarılı bir şekilde fuarı hayata geçirmiş olduk." dedi.

Önceki fuarlarda olduğu gibi etkinliğin hem yerli hem de yabancı alım heyetlerinin gözdesi olmayı başardığını vurgulayan Uğurdağ, uçuşa açık birçok ülke ve değişik bölgelerden dış alım heyetleri ile ithalatçı firmaların, fuarı ziyaret ettiğini anlattı.