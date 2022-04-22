İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Samsun'da iftar programına katıldı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Samsun'da iftar programına katıldı.
Canik ilçesinde bir otelde düzenlenen iftara katılan Usta, kendisini bağımsız büyükşehir belediye başkanlığı adaylığı döneminde destekleyenlerin kendilerini "Erhan Usta Gönüllüleri" şeklinde adlandırdıklarını söyledi.
Kendisini destekleyen vatandaşlara teşekkür eden Usta, "Vefa duygusuyla büyük bir teşekkürle hatırlıyoruz. Bize büyük destek verdiniz. Zor zamanlarda verdiğiniz bu desteği unutmayacağız. Hiçbir beklenti olmaksızın mücadele ettiniz." dedi.
Usta, iftarın ardından yemek duasını yaptı.
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