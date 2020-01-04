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  4. İYİ Parti Malatya’da Sarıbaş dönemi

İYİ Parti Malatya’da Sarıbaş dönemi

MALATYA HABERLERİ  | 04.01.2020 14:44 | Son Güncelleme

İyi Parti Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal görevden alınarak, yerine parti genel merkez tarafından Süleyman Sarıbaş atandı.Parti binasında yapılan devri teslim törenine, İyi Parti Eski İl Başkanı Kenan Özdal, atanan başkan Süleyman Sarıbaş ve Yeşilyurt belediye başkan adayı Cem Parlak ve partililer katıldı.İyi Parti Malatya İl Başkanlığı görevine atanan Süleyman Sarıbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, “Bu gün itibariyle İyi Parti Malatya İl Başkanı olarak atanmış bulunuyorum.

İYİ Parti Malatya’da Sarıbaş dönemi

İyi Parti Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal görevden alınarak, yerine parti genel merkez tarafından Süleyman Sarıbaş atandı.
Parti binasında yapılan devri teslim törenine, İyi Parti Eski İl Başkanı Kenan Özdal, atanan başkan Süleyman Sarıbaş ve Yeşilyurt belediye başkan adayı Cem Parlak ve partililer katıldı.
İyi Parti Malatya İl Başkanlığı görevine atanan Süleyman Sarıbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, “Bu gün itibariyle İyi Parti Malatya İl Başkanı olarak atanmış bulunuyorum. İnşallah kurulduğu günden bu yana Malatya’da teveccüh gören partimizi, daha iyi yerlere gelmesi ve vatandaşlarımıza yakın olması daha kurumsal kimlik olarak görünür halde olması için çaba göstereceğiz” dedi.
Başkan Sarıbaş , “Yeniden tüm arkadaşlarımızla ve Malatyalılar konuşarak Malatya’nın siyasetini daha kaliteli, daha görünebilir hale getirmek için uğraş vereceğiz. Yolumuz uzun. Çalışacağımız arkadaşlar işin ehli olan partililerimiz olacak” ifadelerini kullandı.
Süleyman Sarıbaş , “Bu ailenin içinde ufak tefek sorunlar olabilir. Kardeşlik hukuku içerisinde bir birimizi severek sorunları aşmalıyız. Kendi içe dönük değil, dışa dönük aktif siyasetle Malatya’da olmayan muhalefeti canlı hale getirip vatandaşa Türkiye’nin gerçeklerini anlatmaya devam edeceğiz“ifadelerine yer verdi.
Devir teslim töreninde konuşan İyi Parti eski İl Başkanı Kenan Özdal da, zor şartlar altında kurulmuş bir parti olduklarını belirterek, “İyi Parti, iyi insanların, yüksek idealleri peşinde koşan insanların kurduğu bir partidir. İyi Parti il binasında şuan devir teslim töreni yapıyoruz, Başkanımız Süleyman Sarıbaş şuanda iyi parti il Başkanı ve iyi parti kurucular kurulu üyesidir” diye konuştu.
Avukat olan Sarıbaş, AK Parti de de milletvekili olarak görev yapmıştı.

İYİ Parti Malatya’da Sarıbaş dönemi

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