İYİ Parti'li Ağıralioğlu'ndan Demirtaş'ın "kahvaltı" çağrısına yanıt:

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bir röportajında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kast ederek kahvaltı çağrısına ilişkin, "Selahattin Demirtaş sazıyla bir şehidin evinde, Aybükemizin evinde bu türküyü (Mağusa Limanı) çalabilir mi? O acıya ortak olabilme iradesini gösterdiği andan itibaren memleketin bütün kahvaltı sofraları ona açılabilir." yanıtını verdi.

Ağıralioğlu, katıldığı bir televizyon programında Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş ile Akşener arasındaki "kahvaltı" diyaloğuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Demirtaş'ın daha önce, "Ben saz çalarım, para çalmam, milletin malını çalmam" şeklinde ifadeleriyle sevimlilik için takdim edildiğini hatırlatan Ağıralioğlu, şimdi de benzer bir şekilde "kahvaltı yapacağız, geleceğiz" ifadelerinin gündeme geldiğini, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in de buna cevap verdiğini söyledi.

Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"Eğer bu bir PR çalışmasıysa benim mesela Selahattin Demirtaş'ı millet vicdanında çok daha sevimli hale getirecek teklifim şudur; partimin hassasiyeti de bu istikamettedir, bugün de zaten bu minvalde birkaç şey söyledim; PKK ile mücadelede devletin yanında olabilmek başarılabilirse, Türkiye partisi olabilmek imkanına dönüştürülebilirse Türkiye'nin meselelerini konuşmak hakkı ele geçebilir. Mesela kahvaltıya gelmek için apansız kapı kollamak yerine Selahattin Demirtaş'a şehitlerin evine gidip, şehitlerin acılarını paylaşıp o acıların etrafında hüznü olan annelere 'Biz bu Allah'ın belası terörden hep beraber kurtulacağız, sonra da yaralarımızı birlikte saracağız, bu PKK'dan, bu Allah'ın belası PKK'dan kurtulacağız' diyebilmeyi başarabilirse o sorumlulukla siyaset yapabilmek alanı ona oluşturulabilirse herkesin kapısını çalıp kahvaltı edebilme imkanına kavuşabilir."