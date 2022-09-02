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  4. İYİ Partili Erdem'den Eskişehir'deki trafik kazasına ilişkin açıklama:

İYİ Partili Erdem'den Eskişehir'deki trafik kazasına ilişkin açıklama:

02.09.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Hem trafik kurallarına hem de olay yeri inceleme raporuna göre hayatını kaybeden hanımefendi birinci dereceden kusurlu bulunmuş olsa da bu durum hiçbir şekilde yaşadığımız acıyı hafifletmemektedir"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Eskişehir'de içinde bulunduğu aracın karıştığı trafik kazasına ilişkin, "Hem trafik kurallarına hem de olay yeri inceleme raporuna göre hayatını kaybeden hanımefendi birinci dereceden kusurlu bulunmuş olsa da bu durum hiçbir şekilde yaşadığımız acıyı hafifletmemektedir." ifadesini kullandı.

Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, dün akşam, Ankara'dan şoförüyle birlikte evine dönerken Eskişehir-Bursa kara yolunda talihsiz ve herkesi derinden üzen bir olay yaşadıklarını belirtti.

Üç gidiş-üç geliş olan şehirlerarası kara yolunda hız limitleri ve trafik kurallarına uygun bir şekilde seyir halindeyken karşıya geçmek isteyen bir yayanın geçiş yasak olmasına rağmen aniden refüjden arabaların arasına atladığını anlatan Erdem, "Aracı kullanmakta olan 18 yıllık yol arkadaşım Murat'ın gayretine ve tüm çabasına rağmen kaza yapmaktan kurtulamadık. Kaza olur olmaz şoför arkadaşım hemen sağlık ekiplerine haber verdi ve müdahale edildi ancak maalesef hanımefendi hayatını kaybetti." ifadesine yer verdi.

Kazada hayatını kaybeden Yüksel Tekin'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileyen Erdem, şunları kaydetti:

"Çok ama çok üzgünüz. Hem hukuken hem de manevi olarak süreçte gereken ne ise yapılmaktadır. Son olarak şunu belirtmek isterim ki hem trafik kurallarına hem de olay yeri inceleme raporuna göre hayatını kaybeden hanımefendi birinci dereceden kusurlu bulunmuş olsa da bu durum hiçbir şekilde yaşadığımız acıyı hafifletmemektedir. Buna rağmen bazı haber sitelerinin yaşanan kazayı gerçekle bağdaşmayan şekilde yansıtması üzüntümüzü daha da artırmaktadır. Bu haberleri yapanları kınıyor ve kendilerini Allah'a havale ediyorum."

- Olay

Murat A. idaresindeki 34 UN 1817 plakalı cip, dün Eskişehir-Bursa kara yolunun 4. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Yüksel Tekin'e (51) çarpmış, ağır yaralanan kadın kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

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