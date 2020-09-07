YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. İYİ Partili Yücel tekerlekli sandalye talebine duyarsız kalmadı

İYİ Partili Yücel tekerlekli sandalye talebine duyarsız kalmadı

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.09.2020 13:09 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili Kazım Yücel, sonradan yürüme yetisini kaybeden işçi Ahmet Arıcan’ın tekerlekli sandalye talebini karşıladı.Kayseri’nin Gültepe Mahallesinde yaşayan ve sonradan yürüme yetisini kaybeden Ahmet Arıcan, bir yakını vasıtası ile İyi Partili Kazım Yücel’e ’tekerlekli sandalye’ talebini iletti.

İYİ Partili Yücel tekerlekli sandalye talebine duyarsız kalmadı

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili Kazım Yücel, sonradan yürüme yetisini kaybeden işçi Ahmet Arıcan’ın tekerlekli sandalye talebini karşıladı.
Kayseri’nin Gültepe Mahallesinde yaşayan ve sonradan yürüme yetisini kaybeden Ahmet Arıcan, bir yakını vasıtası ile İyi Partili Kazım Yücel’e ’tekerlekli sandalye’ talebini iletti. Bu talebin kendisine ulaşması sonrası harekete geçen Yücel, tekerlekli sandalyeyi temin ettikten sonra Ahmet Arıcan’ı evinde ziyaret etti. Yürüme engelli Ahmet Arıcan’a ile bir süre görüşen Yücel, tekerlekli sandalyeyi teslim etti. Sonradan yürüme engelli kalan Ahmet Arıcan, talebini kısa sürede karşılayan Kazım Yücel’e teşekkür etti. Arıcan,"Yaşadığım bir sağlık problemi sonrası yürüme yetimi kaybettim. Bir şekilde hayatımı sürdürmek zorundaydım. Ekonomik imkanım elvermediği için bir türlü tekerlekli sandalyeye kavuşma imkanım olmadı. Bir yakınım aracılığı ile Kayseri’de dikkatimi çeken siyasetçi Kazım Yücel’e konuyu ulaştırdım. Allah kendisinden razı olsun. Talebimi duyar duymaz hiç ikilememiş ve ’tamam bu iş bende’ deyip tekerlekli sandalyemi bir günde temin etmiş. Bugünde gelip teslim etti. Allah razı olsun" dedi.
İyi Partili Kazım Yücel de açıklamasında; "Kardeşimizin talebi bir arkadaşımız aracılığı ile bize ulaştı. Biz bu talebi emir telakki ettik ve kardeşimizin talebini 1 günde karşıladık. Kendisini ziyaret edip teslim ediyoruz. Keşke imkanı olsa da kardeşimiz eskiden olduğu gibi yürüyüp her işini kendi halledebilse. Ama yaşamış olduğu bir sağlık problemi var. Kardeşimizin talebini geri çevirmemiz mümkün değildi. Yüreğine dokunmamız bizim vazifemiz. Aracı olanlara da teşekkür ederim. Bir kardeşimizin yüzünün güldüğünü görmek bizi ziyadesiyle mutlu etti. Bunu kelimelere dökmek mümkün değil. Belki bizim için küçük bir adım olarak görülebilir ama Ahmet kardeşimizin yüreğindeki mutluluğu hissettim. Kendisinin her zaman yanında olacağımı belirtmek isterim." şeklinde konuştu.

İYİ Partili Yücel tekerlekli sandalye talebine duyarsız kalmadı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Siz de kullanıyorsanız... Uzmanlardan önemli açıklama! Siz de kullanıyorsanız... Uzmanlardan önemli açıklama!
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri Namaz Vakitleri 7 Eylül Pazartesi

İmsak
04:41
Sabah
06:06
Öğle
12:41
İkindi
16:17
Akşam
19:07
Yatsı
20:26

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Pazartesi

Enar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Karagöz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yenişehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yiğit Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yaşam Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Burcu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Nar Çiçeği Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Kayserispor golcü transfer edecek
Kayserispor golcü transfer edecek
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
Kayserispor’da ayrılık
Kayserispor’da ayrılık
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.