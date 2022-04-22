İZDSO'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel konser

İZMİR (AA) - İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Sen yeter ki hayal et" temalı konser verdi.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki (AASSM) konserin anlatıcılığını tiyatro sanatçısı Engin Hepileri üstlendi.

İZDSO Şefi Nesrin Bayramoğulları yönetimindeki konserde İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestra Şefi Tolga Taviş tarafından bestelenen özgün eserler seslendirildi.

Tarih öğretmeni Sultan Topçu'nun kaleme aldığı metinlerin kullanıldığı konserde İZDSO'ya Işıkkent Eğitim Kampüsü öğrencilerinden oluşan koro eşlik etti.

Engin Hepileri, AA muhabirine, müthiş bir projede yer almanın gururunu yaşadığını söyledi. Çocukluğundan bu yana Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı heyecanını her 23 Nisan'da hissettiğini söyleyen Hepileri, "Bugün anlatıcı olarak sahnede olmak benim için çok değerli. Çok heyecanlı bir çalışmanın parçası olmak büyük gurur." dedi.

Hepileri, "Sen yeter ki hayal et" adlı çalışmada çocuklarla birlikte çalışmanın da büyük keyif olduğunu dile getirdi.

Çocuk sanatçılardan 5. sınıf öğrencisi Ayşegül Tanrıkurt ise dünya çocuklarını sahnede temsil ettiğini ve onların mesajını ilettiğini ifade ederek "Savaşın durması lazım bence. Öbür türlü herkesin canı acıyor ve bu doğru değil." diye konuştu.

Orkestra Şefi Nesrin Bayramoğulları da özgün eserlerin yanı sıra çok bilinen eserleri de seslendirdiklerini, orkestra ve koroyla kapsamlı ve yoğun bir hazırlık yaptıklarını ifade etti. Çocukların hayal etmesini desteklemek istediklerini söyleyen Bayramoğulları, konseri tüm dünya çocuklarına armağan ettiklerini vurguladı.

