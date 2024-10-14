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İzlanda - Türkiye resmi maç yemeği düzenlendi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.10.2024 20:17
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A Milli Futbol Takımı’nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta bu akşam İzlanda ile oynayacağı karşılaşma öncesinde resmi yemek organizasyonu gerçekleştirildi.

İzlanda - Türkiye resmi maç yemeği düzenlendi

İzlanda’nın başkenti Reykjavik’teki yemek organizasyonuna Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig’den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Dış İlişkiler ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Neşe Kavak, Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Millî Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı, Genel Sekreter Abdullah Ayaz, UEFA Delegesi David Findlay, İzlanda Futbol Federasyonu Başkanı orvaldur Örlygsson, İzlanda Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Helga Helgadottir ile Yönetim Kurulu Üyesi Mni Petursson ve Genel Sekreter Eysteinn Petur Larusson katıldı.

Başkan Hacıosmanoğlu, İzlanda Futbol Federasyonu Başkanı Örlygsson ve UEFA Delegesi Findlay’e A Milli Takım forması takdim etti. İki ülke federasyon başkanı ve heyetlerinin, Laugardalsvöllur Stadyumu’nda oynanacak müsabaka için birbirlerine başarılar dilediği yemek, flama ve hediye takdimleri ile sona erdi.

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milli takım
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