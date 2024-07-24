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İzmir açıklarında 196 düzensiz göçmen yakalandı

AA AA
24.07.2024 09:29
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İzmir'in Urla, Seferihisar, Dikili ve Foça ilçeleri açıklarında 196 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla, Seferihisar ve Dikili açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

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Sahil Güvenlik botu ve gemisi tarafından durdurulan biri fiber karinalı 4 lastik bottaki 38'i çocuk 124 düzensiz göçmen yakalandı.

DÜZENSİZ GÖÇMENLER MOBİL RADARA TAKILDI

Dikili açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından iki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu belirlendi.

Ekipler, belirlenen bölgede durdurdukları biri fiber karinalı 2 lastik bottaki 17'si çocuk 50 düzensiz göçmeni yakaladı.

Foça ilçesi Mete Koyu'nda ise bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botu ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce, kara üzerinde oldukları tespit edilen 4'ü çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı.

64 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Öte yandan yine Urla ve Seferihisar açıklarında bir grup düzensiz göçmenin tespit edilmesi üzerine bölgeye ekip görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot ve can salındaki 23'ü çocuk 64 düzensiz göçmeni de karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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İzmir sahil güvenlik kurtarma

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