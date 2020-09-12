YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir Büyükşehir, tarihe sponsor olmaya devam ediyor

İzmir Büyükşehir, tarihe sponsor olmaya devam ediyor

İZMİR HABERLERİ  | 12.09.2020 11:26 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, antik kentlerdeki kazı çalışmalarına sponsor olmaya devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, antik kentlerdeki kazı çalışmalarına sponsor olmaya devam ediyor. Torbalı’da yer alan Nif (Olympos) Dağı kazısı ile birlikte Büyükşehir’in bu yıl destek verdiği kazı sayısı 13’e, destek miktarı da 6,7 milyon liraya çıktı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçmişi 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzanan ve onlarca medeniyete ev sahipliği yapan kentin toprak altında kalmış köklü tarihini gün yüzüne çıkarabilmek için arkeolojik kazı alanlarındaki çalışmalara desteğini artırarak sürdürüyor. Bugüne kadar antik kentlerdeki kazılara 29,4 milyon TL’lik maddi katkı sağlayan belediye, bu yıl destek verdiği kazı sayısını 12’den 13’e çıkardı ve Torbalı’da yer alan Nif Dağı Kazısı’nı da destek programına ekledi. Destek miktarı da bir önceki yıla göre yüzde 40 oranında artarak 6 milyon 794 bin TL oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile protokol imzalayarak destek verdiği kazılar ise şöyle; Smyrna Antik Kenti (Agora), Phokaia (Foça), Yeşilova Höyüğü (Bornova), Metropolis (Torbalı), Eski Smyrna (Bayraklı), Teos (Seferihisar) Antik kenti, Erythrai (Çeşme- Ildırı), Klazomenai (Urla), Klaros (Menderes), Panaztepe (Menemen), Ayasuluk Tepesi (Selçuk), Limantepe (Urla) ile Nif Dağı (Torbalı).

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEREğlenceli başladı, tatsız bittiEğlenceli başladı, tatsız bitti
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gaziantep’te tepki çeken sulama
Gaziantep’te tepki çeken sulama
Samsunspor, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı
Samsunspor, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı
İŞKUR tarafından okullara 734 personel alınacak
İŞKUR tarafından okullara 734 personel alınacak
Malatya İl Milli Eğitim Müdürü değişti
Malatya İl Milli Eğitim Müdürü değişti
Yolda yürürken aniden yere düşen genç panik oluşturdu
Yolda yürürken aniden yere düşen genç panik oluşturdu
GRAFİKLİ - Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde 131. randevu
GRAFİKLİ - Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde 131. randevu

İzmir Namaz Vakitleri 12 Eylül Cumartesi

İmsak
05:20
Sabah
06:44
Öğle
13:13
İkindi
16:45
Akşam
19:32
Yatsı
20:50

İzmir Nöbetçi Eczaneler12 Eylül Cumartesi

Hazal Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Spil Eczanesi
Balcova
Yeni Öykü Eczanesi
Balcova
Umut Eczanesi
Bayindir
Bayraklı Eczanesi
Bayrakli
Kübra Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Artvin’den İzmir’e geldi, eski sağlığına kavuştu
Artvin’den İzmir’e geldi, eski sağlığına kavuştu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Sosyal medya bu olayı konuşmuştu! Yeni iddia
Sosyal medya bu olayı konuşmuştu! Yeni iddia
Büyükşehir, Damacana Su Piyasasına Giriyor
Büyükşehir, Damacana Su Piyasasına Giriyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.