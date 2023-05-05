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İzmir Ekonomili gençlere ’Dubai’ fırsatı

05.05.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Restoran markalarıyla bu yıl Dubai’ye açılmaya hazırlanan İzmir merkezli şirketler grubu, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunlarına işe alım sürecinde öncelik verecek.

Dünya ve Türk mutfağını çok iyi bilen, son trendleri yakından takip eden, çift yabancı dile sahip İEÜ mezunları, Dubai’ye giderek uluslararası alanda deneyim kazanma ve kendilerini geliştirme fırsatı bulacak.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), öğrencilerin staj ve çalışma imkanlarını geliştirmek amacıyla geçtiğimiz kasım ayında İzmir merkezli şirketler grubuyla protokol imzaladı. Bu çerçevede İEÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, firmanın restoran zincirlerinde staj yapmaya başladı. Mezun olmadan önce iş hayatını tanıma fırsatı bulan gençler, kendilerine doğru bir kariyer hedefi belirleme noktasında da deneyim kazandı. İEÜ ve şirket, başlattığı bu örnek iş birliğini daha da geliştirerek gençlere Dubai’de çalışma fırsatı sunan yeni bir sürece imza attı.

İEÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Betül Öztürk, mezunlara her zaman en iyi imkanları sağlamak için çalıştıklarını söyleyerek, "Bölüm olarak mezunlarımıza her daim güveniyor, onların en iyi yerlerde olmalarını istiyoruz. Bu hedef istikametinde da birçok seçkin kurum ve markayla güç birliği sağlıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz birliktelik de bunun güzel, açık bir örneği oldu. Mezunlarımız; Dubai’ye açılma, burada yeteneklerini gösterme fırsatı bulacak. Bunu çok değerli ve önemli bir adım olarak görüyoruz. Mezunlarımız, firmanın Dubai’de oluşturacağı yeni ekipte yer almak için CV’lerini teslim etti. Şu anda süreç devam ediyor, işe alınacak mezun sayısıyla ilgili net bir şey söylemek için erken; ancak Dubai’de binlerce kişiye ulaşacak birbirinden özel lezzetlerin hazırlanacağı mutfakta, İzmir Ekonomi Üniversitesi mezunlarının da görev alacağını söyleyebilirim" diye konuştu.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Bilsev de, yatırımlar hakkında bilgi vererek, “Geçtiğimiz yıl İzmir Ekonomi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile başlattığımız keyifli iş birliği sayesinde, bölümden mezun olan ve son sınıfta öğrenim gören öğrencilerimizle bir araya geldik. Yurt içinde ve yurt dışında süregelen çalışmalarını öğrencilerimizle paylaştık. Üç markamız Dubai’nin en hareketli noktalarında, çok farklı konseptlerle yer alacak. En önemlisi, Türk mutfağını ve dünya mutfağına yaptığımız özgün dokunuşları tüm dünyaya tanıtacağız” dedi.

BİLSEV, SÖZLERİNİ ŞÖYLE SÜRDÜRDÜ:

“En büyük farkımız ise kendi üretimimiz olan ürünlerle uluslararası arenaya adım atmamız olacak. Kendi zeytinyağımız, zeytinimiz, peynirimiz ile mutfağımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bu noktada kuracağımız ekip, mutlaka genç, iyi eğitim almış, dünyayı tanıyan geniş vizyonlu gençlerden oluşacak. Genç yeteneklerle çıtayı günden güne yükselteceğiz. Bu iş birliğinin, hem öğrencilerimiz hem de şirketimiz için verimli bir yolculuk olacağına inanıyoruz. İş birliğimiz sayesinde, geleceğin başarılı şefleri ve gastronomi uzmanlarına destek vererek ülkemizin gastronomi sektörüne katkı sağlayacağız.”

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