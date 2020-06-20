YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada

İZMİR HABERLERİ  | 20.06.2020 13:58 | Son Güncelleme

İzmir Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada resmi hesaplar açtı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada

İzmir Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada resmi hesaplar açtı. Hesaplardan sosyal medya kullanıcılarına bilgilendirme metinleri ve görselleri yayınlanmaya başlandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşları bilgilendirmek ve etkin bir iletişim kurmak amacıyla resmi sosyal medya hesapları açıldı. Twitter ve Instagram’da "Emniyetİzmir" kullanıcı adı ile açılan hesaplarda, polis tarafından kent genelinde gerçekleşen çalışmalar, polis teşkilatı tarafından yapılan etkinlikler ve nostaljik paylaşımlar yer aldı. Kısa sürede İzmirliler’in yoğun ilgisiyle karşılaşan hesaplar hakkında emniyet yetkilileri, teşkilatın faaliyetlerini takip etmek isteyen vatandaşların, ’Emniyetİzmir’ kullanıcı adlı hesapları takip etmelerinin yeterli olacağını bildirdi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu babasıyla son konuşmasını anlattıProf.Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu babasıyla son konuşmasını anlattı
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mantar dağı yoluna döşenen çivi olayına Kütahya Valiliği el koydu

Mantar dağı yoluna döşenen çivi olayına Kütahya Valiliği el koydu

Soma’ya yapılacak yatırımları görüştüler

Soma’ya yapılacak yatırımları görüştüler

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

5 köyde devam eden hizmetleri inceledi, taleplerini dinledi

5 köyde devam eden hizmetleri inceledi, taleplerini dinledi

Vali Makas’tan Babalar Günü mesajı

Vali Makas’tan Babalar Günü mesajı

Vali Makas: “İlimiz genelinde 3 bin 893 öğrencimizin katılımıyla LGS gerçekleşecek”

Vali Makas: “İlimiz genelinde 3 bin 893 öğrencimizin katılımıyla LGS gerçekleşecek”

İzmir Namaz Vakitleri 20 Haziran Cumartesi

İmsak
03:50
Sabah
05:41
Öğle
13:18
İkindi
17:12
Akşam
20:45
Yatsı
22:28

İzmir Nöbetçi Eczaneler20 Haziran Cumartesi

Ufkum Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Eyüp Sabri Eczanesi
Balcova
Gaye Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Canan Açık Eczanesi
Bayrakli
Dost Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Aylar sonra sahil kenarında sosyal mesafeli kahvaltı keyfi

Aylar sonra sahil kenarında sosyal mesafeli kahvaltı keyfi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Başkan Kılıç, bayramın ilk günü personelle birlikte çalışıp bayramlaştı

Başkan Kılıç, bayramın ilk günü personelle birlikte çalışıp bayramlaştı

Meslektaşının Çantasını Çalmakla Suçlanan Avukata Ceza

Meslektaşının Çantasını Çalmakla Suçlanan Avukata Ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.