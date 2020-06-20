İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada

İzmir Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada resmi hesaplar açtı. Hesaplardan sosyal medya kullanıcılarına bilgilendirme metinleri ve görselleri yayınlanmaya başlandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşları bilgilendirmek ve etkin bir iletişim kurmak amacıyla resmi sosyal medya hesapları açıldı. Twitter ve Instagram’da "Emniyetİzmir" kullanıcı adı ile açılan hesaplarda, polis tarafından kent genelinde gerçekleşen çalışmalar, polis teşkilatı tarafından yapılan etkinlikler ve nostaljik paylaşımlar yer aldı. Kısa sürede İzmirliler’in yoğun ilgisiyle karşılaşan hesaplar hakkında emniyet yetkilileri, teşkilatın faaliyetlerini takip etmek isteyen vatandaşların, ’Emniyetİzmir’ kullanıcı adlı hesapları takip etmelerinin yeterli olacağını bildirdi.



