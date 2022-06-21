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İzmir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı

21.06.2022 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27'si muvazzaf 31 asker ile 16 eski askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 47 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasında yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen, 23'ü Kara Kuvvetleri, 1'i Deniz Kuvvetleri, 5'i Hava Kuvvetleri ve 2'si Jandarma Genel Komutanlığından 27'si muvazzaf 31 asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 16 askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 1'inin albay, 28'inin astsubay ve 2'sinin uzman çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.

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