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İzmir merkezli 6 ilde "uzlaştırma vaadiyle dolandırıcılık" operasyonunda 12 tutuklama

AA AA
12.03.2024 15:38
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İzmir merkezli 6 ilde, kendilerini "uzlaştırmacı avukat" olarak tanıtarak 83 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 12'si cezaevine gönderildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini uzlaştırmacı avukat olarak tanıtan şüphelilerin ulaştıkları mağdurları, yaşı küçük kız çocuklarıyla sosyal medya üzerinden sohbet kayıtları ve görüntüleri olduğunu, şikayetçi olan ailelerle uzlaşma sağlayacaklarını söyleyerek dolandırdıkları şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

Hayali senaryolarla 83 kişiyi yaklaşık 4 milyon 150 bin lira dolandırdığı belirlenen 27 şüphelinin yakalanması için İzmir ile İstanbul, Mersin, Adana, Batman ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yakalanan 23 şüpheliden üçü ifadelerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 20 zanlıdan 12'si tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

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