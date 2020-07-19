İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 6 tutuklama

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İki kişi ise ifade işleminin ardından salıverildi.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 8 Temmuz'da ByLock kullandığı tespit edilen, aleyhlerinde beyan, teşhis, Bank Asya hesabı ve örgütsel fişleme gibi deliller bulunan KHK ile ihraç edilmiş 2 emniyet müdürü, 2 komiser yardımcısı, 2 polis başmüfettişi, 3 polis memuru ile 2 avukat, 2 öğretmen ve 1 zabıt katibinin de bulunduğu 25 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmişti.

İzmir merkezli İstanbul, Ankara, Bursa ve Nevşehir'de eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

