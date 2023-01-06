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İzmir polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

06.01.2023 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bayraklı ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1’i kadın 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönündeki istihbarat üzerine harekete geçti. Polis ekiplerinin titiz takibi sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen U.K, S.T. ve M.K.’nın adreslerine operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 300 gram esrar, 26 gram kokain, bin 570 sentetik uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği tahmin edilen 27 bin 300 TL, 20 euro ve 6 dolar ele geçirilirken, 3 şüpheli de yakalandı.

Öte yandan, yapılan operasyonda gözaltına alınan 1’i kadın 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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