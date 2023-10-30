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İzmir ve çevre illerde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlandı

30.10.2023 07:16 | Son Güncelleme:
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İzmir, Manisa, Aydın ve Uşak'ta Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

İzmir ve çevre illerde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesince gün dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Şarkıcı Kenan Doğulu, Kültürpark'ta konser verdi.

Sevilen parçalarını seslendiren Doğulu, Cumhuriyet'in 100. yılına özel bestelediği "İkinci Yüzyıl" adlı marşı beğeniye sundu.

Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

UŞAK, AYDIN VE MANİSA YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

Uşak'ta Cumhuriyetin 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Valilik ve Belediye öncülüğünde vatandaşlar Atapark'ta toplandı.

Alandakiler ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle marşlar söyleyerek Orhan Dengiz Bulvarı'ndan 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüş sırasında Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonuyla 100 metrelik Türk bayrağı açıldı.

Uşak Valisi Turan Ergün ve Belediye Başkanı Mehmet Çakın, konuşmalarında herkesin bayramını kutlayarak yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.

Etkinliğe Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve kurum müdürleri de katıldı.

Aydın'ın Söke ve Germencik ile Manisa'nın Demirci ilçelerinde de gün dolayısıyla fener alayı ve yürüyüşler düzenlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Aydın İzmir Uşak

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