İzmir'de 12 milyon 310 bin kaçak makaron ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde 12 milyon 310 bin gümrük kaçağı makaron ile 100 bin doldurulmuş sigara ele geçirilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca ilçesindeki bir depoda gümrük kaçağı makaron ve sigara bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

Ekiplerce depo ve 1 tırda yapılan aramada, 12 milyon 310 bin gümrük kaçağı makaron ile 100 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.



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