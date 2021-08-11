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İzmir'de 2 tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

11.08.2021 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 2 tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde 2 tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

İzmir çevre yolu 2. Sanayi Sitesi Yeşilova yol ayrımında Osman E. idaresindeki 32 HD 502 plakalı mermer yüklü tırın sürücüsü yol sormak için durup, Halil A. idaresindeki tıra bindi. Bu sırada Veli G. yönetimindeki 32 LZ 601 plakalı tır, Halil A. ile Osman E'nin bulunduğu park halindeki tıra çarptı.

Kazada Halil A .ile Osman E'nin bulunduğu tır şarampole yuvarlandı. Veli G. ise araçta sıkıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler araçlarda sıkışan Halil A, Veli G. ve Osman E'yi sıkıştıkları yerden kurtardı.

Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Halil A. ile Veli G'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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