İzmir'de 488 adet sahte 50 liralık banknot ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen sahte para operasyonu kapsamında yapılan aramalarda 488 adet sahte 50 liralık banknot bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 kişinin piyasaya sahte para sürme hazırlığı yaptığı iddiası üzerine, Karabağlar, Buca ve Karşıyaka'da bulunan 4 ev ile 1 otomobilde arama yapıldı.
Aramalarda seri numaraları aynı 488 adet sahte 50 liralık banknot ele geçirildi. H.Y. ve M.Y. gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. H.Y. ise tutuklandı.
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