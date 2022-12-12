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İzmir'de aracına yakıt takviyesi yaparken otomobil çarpan sürücü öldü

12.12.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Gaziemir ilçesinde park halindeki aracına yakıt takviyesi yaparken otomobil çarpan sürücü yaşamını yitirdi.

İsmail Akkol'un kullandığı 35 HY 412 plakalı hafif ticari aracın yakıtı, Akçay Caddesi Esbaş Alt Geçidi'nde tükendi.

Aracını yolun sağ şeridine park eden sürücü Akkol, yakındaki akaryakıt istasyonundan bidonla bir miktar yakıt alarak döndü.

Aracına yakıt takviyesi yapan Akkol'a, Y.B. idaresindeki 35 KC 7648 plakalı hafif ticari araç çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Akkol'un cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekipler, Y.B'yi gözaltına aldı.

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