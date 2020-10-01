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İzmir'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürcüsü ağır yaralandı

İZMİR HABERLERİ  | 01.10.2020 04:05 | Son Güncelleme

İzmir'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürcüsü ağır yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, otomobiliyle aydınlatma direğine çarpan sürücü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Caddesi üzerinde, Çağla K. (31) yönetimindeki 39 TS 852 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Kazanın etkisiyle direkte hasar meydana gelirken sürücü ağır yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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