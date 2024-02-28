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İzmir'de bariyerlere çarpan otomobildeki iki kardeş hayatını kaybetti

AA AA
28.02.2024 15:26
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İzmir'in Torbalı ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kardeş hayatını kaybetti.

Ümit Şahin (22) yönetimindeki 20 AGJ 857 plakalı otomobil, İzmir-Aydın Otoyolu Torbalı gişeleri yakınındaki kavşakta kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Şahin'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Şahin'in ağabeyi Davut Şahin (26) de kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kardeşlerin cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Ümit Şahin'in, ağabeyi Davut Şahin'in nişan merasimi için Van'dan İzmir'e geldiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İzmir Torbalı

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