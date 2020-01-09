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  4. İzmir’de bin 406 şişe sahte içki ele geçirildi

İzmir’de bin 406 şişe sahte içki ele geçirildi

İZMİR HABERLERİ  | 09.01.2020 13:45 | Son Güncelleme

İzmir’in Gaziemir ilçesinde, bir hayvan çiftliğine yönelik baskında bin 406 şişe sahte içki ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği, Gaziemir ilçesinde hayvan çiftliğinde sahte içki ihbarı aldı.

İzmir’de bin 406 şişe sahte içki ele geçirildi

İzmir’in Gaziemir ilçesinde, bir hayvan çiftliğine yönelik baskında bin 406 şişe sahte içki ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği, Gaziemir ilçesinde hayvan çiftliğinde sahte içki ihbarı aldı. Baskın yapan ekipler; 526 şişe sahte rakı, 548 şişe sahte votka, 320 şişe sahte viski, 12 şişe sahte tekila olmak üzere toplamda bin 406 şişe sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili A.G., M.Ö., M.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İzmir’de bin 406 şişe sahte içki ele geçirildi

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Baltacı Eczanesi
Balcova
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Beyza Eczanesi
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