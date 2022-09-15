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İzmir'de bir hastanın tümörlü dalağı rahimden girilerek kapalı yöntemle çıkarıldı

15.09.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ogün Erşen: - "Büyükçe kitleyi ameliyatla normal doğum gibi çıkardık. Hasta genel anestezi altında olduğu için normal doğumdaki gibi kasılma manevraları ve ağrı duyulmuyor" - Hasta Safiye İşlek: - "Vücudumda ameliyat izi de yok. Kısa sürede kendimi topladım"

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de bir hastanın tümörlü dalağı, kapalı yöntemle yapılan ameliyatla rahimden girilerek alındı.

Karşıyaka ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Safiye İşlek'e ağrıları nedeniyle başvurduğu sağlık kurumunda damar yumağı tümörü teşhisi kondu.

Açık ameliyatın riskli olması nedeniyle operasyondan kaçınan ancak kanama riski yaşayan İşlek, özel bir hastanede görevli Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ogün Erşen'e başvurdu.

Tetkikler sonucu yaklaşık 20 santimetre çapındaki dalağın içinde 10 santimetrelik bölümde tümör oluştuğunu belirleyen Erşen, dalağı rahimden girilerek kapalı yöntemle çıkarmak üzere operasyon kararı aldı.

Genel anestezi altında gerçekleşen 45 dakikalık ameliyatla İşlek'in dalağı çıkarıldı.

- "El bombası taşıyormuş gibi"

Doç. Dr. Erşen, AA muhabirine, İşlek'in dalağında oluşan kitlenin yıllar içinde müdahale edilmediği için büyüdüğünü ve kanamaya neden olma riski bulunduğunu söyledi.

Dalakta oluşan kanamalara müdahalenin zor ve riskli olduğunu belirten Erşen, "Damar yumağı tümörleri hastaların karnında el bombası taşıyormuş gibi bir risk oluşturur. Hastamıza daha önce açık ameliyat önerilmiş. Açık ameliyatta kaburganın altından büyükçe bir kesi yapılıyor. Hastanın konforu ciddi manada etkileniyor." dedi.

Kitlenin kapalı yöntemle alınmasına hastanın ikna olduğunu, Türkiye'de nadir kullanılan bir yöntemi uyguladıklarını anlatan Erşen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rahimden girerek büyükçe kitleyi ameliyatla normal doğum gibi çıkardık. Hasta, genel anestezi altında olduğu için normal doğumdaki gibi kasılma manevraları ve ağrı duyulmuyor. Rahimden geçerken bu kitlenin herhangi bir kirlenmeye ya da kansere neden olmaması için özel bir cihaz kullanarak kitleyi onun içine sararak o şekilde çıkardık. Son olarak açtığımız rahim ağzını gizli dikişlerle diktik. Kitlemiz 10 santimetre dalak da toplam 20 santimetre boyutundaydı. Ameliyatın ardından aynı gün içinde ayağa kalkıp yürüdü, bir gün sonra ise taburcu edildi."

- "Eskisi gibi gayet sağlıklıyım"

Safiye İşlek ise sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

Açık ameliyat olmaktan hep korktuğunu belirten İşlek, "Dalağımdaki kitleden dolayı sürekli bir kanama riskim vardı. Olası travmalara karşı kendimi korumam gerekiyordu. 2 yıldır buna çok dikkat ediyordum. Sonunda kurtuldum. Çocuklarımın ve benim üzerimden çok büyük bir yük kalktı. Vücudumda ameliyat izi de yok. Kısa sürede kendimi topladım. Eskisi gibi gayet sağlıklıyım. Doktoruma teşekkür ederim." diye konuştu.

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İzmir dalak genel cerrahi sağlik

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