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İzmir'de bir kişi torunu tarafından silahla yaralandı

AA AA
22.02.2024 08:33 | Son Güncelleme:
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 74 yaşındaki dede, torunu tarafından bacağından tabancayla yaralandı.

İzmir'de bir kişi torunu tarafından silahla yaralandı

Çay Mahallesi 2115 Sokak'ta ikamet eden Mehmet A'nın tabancayla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Mehmet A, sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mehmet A, olayı torunu K.E.K'nin (17) gerçekleştirdiğini söyledi.

Polis, kaçan şüpheliyi olayda kullandığı tabancayla yakalandı.

Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, şüphelinin dedesinin oturduğu dairenin ziline basıp saklandığı, kapıyı açan dedesine tabancayla ateş açıp kaçtığı görülüyor.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Yaralama Bayraklı dede torun

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