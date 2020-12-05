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İzmir'de bir kişiyi tüfekle yaralayıp eski eşini kaçıran şüpheli ile ağabeyi tutuklandı

İZMİR HABERLERİ  | 05.12.2020 18:22 | Son Güncelleme

İzmir'de bir kişiyi tüfekle yaralayıp eski eşini kaçıran şüpheli ile ağabeyi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde, erkek arkadaşını pompalı tüfekle yaraladığı eski eşini otomobille kaçıran şüpheli ile ona yardım eden ağabeyi tutuklandı.

Balatçık Mahallesi'ndeki olayda C.B'yi yaralayan ve eski eşini kaçıran S.D'nin otomobilinde ağabeyi Y.D'nin de bulunduğu ve polisin dün bu kişiyi de gözaltına aldığı ortaya çıktı.

S.D. ve Y.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

S.D'nin ifadesinde, konuşmak istediği eski eşini C.B. ile gördüğünü ve kıskançlık sonucu saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Balatçık Mahallesi'nde bekleyen S.D, eski eşi D.İ. ile evden çıkıp otomobile binen C.B'yi pompalı tüfekle yaralamış ve eski eşini kiraladığı otomobile bindirip kaçırmıştı. Otomobil, kısa süre sonra Menemen ilçesinde durdurulmuş ve D.İ. kurtarılmıştı.

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