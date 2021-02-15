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İzmir’de depremzedelerin sorunlarına “Tek Durak” ofisi ile çözüm

15.02.2021 18:14 | Son Güncelleme:
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İzmir’de depremzedelerin sorunlarına “Tek Durak” ofisi ile çözüm

İzmir Valiliği, İzmir depreminde evleri zarar gören depremzede vatandaşların sorunlarını hızlıca çözmek için “Tek Durak” ofisini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binasında hizmete açtı.

İzmir Valiliği, İzmir depreminde evleri zarar gören depremzede vatandaşların sorunlarını hızlıca çözmek için “Tek Durak” ofisini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binasında hizmete açtı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Depremzede vatandaşlarımız sorunlarını kurumlar arası git-gel yapmadan tek durak çözecek” dedi.
İzmir Valiliği, depremzede vatandaşların hem bilgilendirilmesi hem de başvuru ve talep gibi işlemlerinin alınıp çözüm üretilmesi konusunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Binasında "Tek Durak" ofisini açtı. Deprem sonrası evleri yıkılan veya binalarında ağır hasar oluşan vatandaşların sağlıklı bilgi alması amacıyla hizmete açılan ofiste, ilgili kurum temsilcileri de bir arada bulunuyor. Yine ofiste vatandaşların aklına takılan sorulara cevap veren görevliler, başvuru ve taleplerine hızlıca yanıt veriyor.

Depremzede vatandaşlar sorunlarını tek durakta çözecek
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, depremin ilk dakikalarından itibaren vatandaşların her türlü sıkıntılarıyla ilgilendiklerini belirterek, “Geçen hafta depremzede vatandaşlarımızla bir araya gelip talep ve sıkıntılarını dinledim. İlerleyen süreç hakkında vatandaşlarımızın bilgi alma noktasında bir takım sıkıntıları olduğunu gözlemleyerek çözüm üretme noktasında böyle bir ofisin kurulması noktasında talimat verdim. Burada, depremzede vatandaşlarımız bilgi almalarının yanında sorunlarını kurumlar arası git-gel yapmadan tek durakta çözecek. Yapılması gerekenler mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yapılacaktır. Bu noktada hiçbir vatandaşımızın hak kaybına uğramaması için çalışmalarımız titizlikte yürütmekteyiz. Doğru planlama ve işleyişle tüm vatandaşlarımızı en sorunsuz ve memnun olacakları şekilde kalıcı konutlarına ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.
Oluşturulan “Tek Durak” ofisinde vatandaşlar, 0232 341 68 00 numaralı telefondan 1814 Kentsel Dönüşüm, 1815 Sosyal Yardım, 1816 AFAD, 1817 Karar Tespit konuları hakkında bilgi alabilecek.
“Tek Durak” ofisinin ise Adalet Mahallesi Anadolu Caddesi 41/5 adresinde yer alan Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Ana Hizmet Binasının giriş katında hizmet verdiği belirtildi.

İzmir’de depremzedelerin sorunlarına “Tek Durak” ofisi ile çözüm

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