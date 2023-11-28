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İzmir’de eğlence mekanındaki silahlı kavgaya 6 tutuklama

28.11.2023 07:06 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Ödemiş ilçesinde bir eğlence mekanında 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 kişiden 6’sı tutuklandı.

İzmir’de eğlence mekanındaki silahlı kavgaya 6 tutuklama

Olay 26 Kasım akşamı saat 21.30 sıralarında, ilçe merkezinde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlenmek için mekana gelen iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine ateş açarken, olayda 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından bölgeyi ablukaya alan Ödemiş Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan çalışmalarda ise 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

6 TUTUKLAMA

Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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