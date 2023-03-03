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İzmir'de eşinin tabancayla vurduğu kadın hastaneye kaldırıldı

03.03.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Torbalı ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, E.E. (36), Ayrancılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde boşanma aşamasındaki eşi Perihan E. (32) ile buluştu.

Bir süre konuşan çift daha sonra tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.E, Perihan E'yi önce darbetti, ardından tabancayla ateş edip kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan Perihan E'nin bacağından yaralandığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olaydan sonra kaçan şüpheli E.E'yi yakaladı. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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