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İzmir'de fırtına nedeniyle ağaçtan kopan dal, İZBAN seferlerini aksattı

27.01.2021 16:58 | Son Güncelleme:
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İzmir'de fırtına nedeniyle ağaçtan kopan dal, İZBAN seferlerini aksattı

İZMİR (AA) - İzmir'in Selçuk ilçesinde fırtına nedeniyle bir ağacın dalının koparak tren sinyalizasyon hattına düşmesi nedeniyle İZBAN seferlerinde aksama yaşanıyor.

İzmir Banliyö Taşımacılığı A.Ş'nin (İZBAN) Twitter hesabından yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle ağaçtan kopan dalın hatta zarar verdiği belirtilerek, Adnan Menderes Havalimanı ile Selçuk istasyonları arasında seferlerin geçici olarak durduğu ifade edildi.

Açıklamada, yolcuların Sarnıç İstasyonu'nda inerek ESHOT otobüsleriyle aktarma yapabildiği kaydedildi.

Dalın hat üzerinden kaldırılması ve seferlerin yeniden başlaması için ekiplerin çalışma başlattığı bildirildi.

Öte yandan, Selçuk'a bağlı Zeytinköy mahallesinde de fırtına nedeniyle bir binanın sundurma çatısı koparak elektrik direğinin üzerine düştü.

Elektrik direğinin devrilmesi nedeniyle mahallede kısa süreli enerji kesintisi yaşandı.

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