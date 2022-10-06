İzmir'de helikopter destekli operasyonda aranan 39 kişi yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan veya çeşitli suçlardan arananlara yönelik helikopter destekli operasyonda 39 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi koordinesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ya da "uyuşturucu madde ticareti", "taksirle ölüme neden olma, yaralama" gibi suçlardan aranan 58 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Helikopter ve Özel Harekat destekli 118 ayrı ekipten oluşan 247 polis, önceden belirlenen adreslere baskın yaptı.

Operasyonda, aranan 39 kişi yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

