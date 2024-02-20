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İzmir'de kaçakçılık operasyonlarında 42 kişi yakalandı

AA AA
20.02.2024 13:43 | Son Güncelleme:
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İzmir'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2-15 Şubat tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 2-15 Şubat'ta Aliağa, Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Foça, Gaziemir, Karabağlar, Konak, Menemen, Ödemiş, Selçuk ve Torbalı ilçelerinde 30 operasyon düzenledi.

Aramalarda, 73 bin 663 litre şişelenmiş sahte içki, 5 bin 226 litre etil alkol, 156 paket sigara, 470 bin 400 sigara, 2 milyon 973 bin 100 filtreli sigara kağıdı, 1054 kilogram kıyılmış tütün, 1086 cep telefonu, 8 bin 508 ilaç, 83 elektronik eşya, tarihi eser niteliğinde 596 obje, 70 sikke, 1700 litre katkılı akaryakıt, 73 elektronik sigara cihazı ve 169 elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Ayrıca aramalarda bulunan 7 sigara sarma makinesi ile 3 kompresöre el konuldu.

Operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir kaçakçılık operasyon

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