YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de kağıt fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'de kağıt fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

04.10.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kağıt fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan kağıt fabrikasının bahçe bölümünde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yedi Eylül Mahallesi'ndeki fabrikanın bahçesinde kağıt ve kartonların istif edildiği bölümde yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, binalara sirayet etmeden kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Maximum Karşıyaka Kart"ın tanıtımı yapıldı"Maximum Karşıyaka Kart"ın tanıtımı yapıldı
İzmir'de 12 yaşındaki çocuğun elindeki silahın ateş alması sonucu 11 yaşındaki akrabası öldüİzmir'de 12 yaşındaki çocuğun elindeki silahın ateş alması sonucu 11 yaşındaki akrabası öldü
Kayseri'de aranan 5'i firari hükümlü 20 kişi yakalandıKayseri'de aranan 5'i firari hükümlü 20 kişi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Torbalı

İzmir Namaz Vakitleri 4 Ekim Salı

İmsak
05:42
Sabah
07:03
Öğle
13:05
İkindi
16:22
Akşam
18:58
Yatsı
20:14
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.