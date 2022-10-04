İzmir'de kağıt fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan kağıt fabrikasının bahçe bölümünde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yedi Eylül Mahallesi'ndeki fabrikanın bahçesinde kağıt ve kartonların istif edildiği bölümde yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, binalara sirayet etmeden kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.



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