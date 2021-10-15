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İzmir'de kamyonun altında kalan orman muhafaza memuru öldü

15.10.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kamyonun altında kalan orman muhafaza memuru öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde, kamyonun altında kalan orman muhafaza memuru yaşamını yitirdi.

Yusuf Güneş (56), Emiralem Göleti yakınlarındaki ormanlık alanda yapılan tomruk nakliyatı sırasında, kontrolden çıkan kamyonun altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Güneş'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Güneş'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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