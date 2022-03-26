YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de kavga ihbarı yapılan evde bir kişi ölü bulundu

İzmir'de kavga ihbarı yapılan evde bir kişi ölü bulundu

26.03.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kavga ihbarı yapılan evde bir kişi ölü bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde kavga ihbarı yapılan evde bir kişi ölü bulundu, bir zanlı gözaltına alındı.

Akıncılar Mahallesi 545 Sokak'taki apartmanın birinci katında kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Erkan Dönmez'in (45) bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde bulunan D.T. (43) isimli kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Dönmez'in cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Egeli turizmci 1915 Çanakkale Köprüsü'yle Balkan pazarına odaklandıEgeli turizmci 1915 Çanakkale Köprüsü'yle Balkan pazarına odaklandı
Kütahya'da merkezli FETÖ operasyonunda 5 gözaltıKütahya'da merkezli FETÖ operasyonunda 5 gözaltı
Tekirdağ'daki kadın cinayeti sanığına müebbet hapis cezası verildiTekirdağ'daki kadın cinayeti sanığına müebbet hapis cezası verildi

İzmir Namaz Vakitleri 26 Mart Cumartesi

İmsak
05:37
Sabah
06:59
Öğle
13:22
İkindi
16:51
Akşam
19:35
Yatsı
20:52
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.