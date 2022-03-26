İzmir'de kavga ihbarı yapılan evde bir kişi ölü bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde kavga ihbarı yapılan evde bir kişi ölü bulundu, bir zanlı gözaltına alındı.

Akıncılar Mahallesi 545 Sokak'taki apartmanın birinci katında kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Erkan Dönmez'in (45) bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde bulunan D.T. (43) isimli kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Dönmez'in cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

