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İzmir'de kaybolan 75 yaşındaki alzaymır hastası aranıyor

19.07.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kaybolan 75 yaşındaki alzaymır hastası aranıyor

İzmir'de kaybolan 75 yaşındaki alzaymır hastası aranıyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde ailesinin 7 gündür haber alamadığı 75 yaşındaki alzaymır hastası Hasan Barış, aranıyor.

Murathan Mahallesi'ndeki 1208/8 Sokak'ta ikamet eden Hasan Barış, 12 Temmuz akşam saatlerinde gittiği aile ziyaretinden eve dönerken, yakınlarının otomobilin bagajından eşyaları aldığı sırada evinin önünde kayboldu.

Çevrede arama yapan yakınları Barış'ı bulamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ve Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alzaymır hastası olduğu belirtilen Hasan Barış'ı bulmak için çalışma başlattı.

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