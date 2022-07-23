İzmir’de kaybolan 77 yaşındaki alzaymır hastası ölü bulundu

İzmir’in Ödemiş ilçesinde kaybolan 77 yaşındaki alzaymır hastası Şerife Kama, Aydın'ın Köşk ilçesinde ölü bulundu.

Ödemiş ilçesinin Çayır Mahallesi’nde ailesiyle yaşayan Şerife Kama, 20 Temmuz Çarşamba günü sabah saatlerinde evden ayrıldı.

Kama'ya ulaşamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri, Kama’nın Aydın’ın Köşk ilçesinin Akçaköy Mahallesi’nde görülmesi üzerine civarda arama yaptı.

Ekipler Balıkdere mevkisinde kadının cansız bedenini buldu. Kama’nın uçurumdan yuvarlanarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



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